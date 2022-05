Calciomercato Lazio, per la difesa avanza Chust: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La difesa è un reparto da costruire per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Tra i tanti nomi emersi c'è anche quello di Victor Chust. Il giovane difensore del Real Madrid è tornato dal prestito al Cadice ed è in cerca di una sistemazione. Come sottolinea l'edizione online de La Repubblica, il club biancoceleste starebbe cercando di chiudere per il classe 2000. Nei prossimi giorni l'incontro tra i club: il Real punta molto sul ragazzo (scadenza contratto 2023) e vorrebbe inserire nell'accordo il diritto di "recompra" per il difensore. Va trovata l'intesa sulla cifra.