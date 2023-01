Cadice, Escalante stuzzica Luis Alberto: “Sei in ritardo" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Gonzalo Escalante è ormai un giocatore del Cadice, il suo trasferimento si è concretizzato nei giorni scorsi e ieri ha avuto anche la possibilità di debuttare con la sua nuova squadra. Il centrocampista non poteva desiderare esordio migliore, i gialloblù hanno battuto il Maiorca di Muriqi 2 a 0, e non ha perso tempo nel congratularsi con lui Luis Alberto. Il Cadice è la squadra del cuore del Mago, nel corso di questa sessione di mercato ci sono stati rumors che lo hanno accostato più volte alla società spagnola, che dunque può essere doppiamene contento. “Questi colori lo rendono bello” è stato il commento del biancoceleste sotto al post social del club e l’argentino ha risposto “Sei in ritardo”, come a dire ti stiamo aspettando.

