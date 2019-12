Cagliari, Giulini: "Lazio squadra egregia. Recupero? Ecco la spiegazione..."

Vittoria clamorosa della Lazio sul Cagliari, maturata nei minuti di recupero. Ai microfoni di Sky, il presidente del club sardo Giulini è intervenuto per commentare la gara: "Siamo soddisfatti per quello che stiamo facendo in campo dall’inizio del campionato. Stasera credo che l’allenatore abbia preparato bene la partita contro una squadra egregia che ha mostrato fino alla fine le proprie individualità”.

IL RECUPERO - “Per quanto riguarda il recupero, la spiegazione che è stata data è chiara. Pare che i sanitari siano entrati 5 volte nel secondo tempo, e quindi significa da regolamento che bisogna assegnare un minuto in più di recupero per ognuna di queste. Indipendentemente dalla durata dell’interruzione, che può essere anche stata di 30 secondi. Poi ci sono state 4 sostituzioni che significano altri 2 minuti, perché sono previsti 30 secondi a cambio. Il loro gol è arrivato abbondantemente dopo il 97’, ma prima del 97’ e 30 secondi. Quindi sembrerebbe che in questo caso il cambio di Nainggolan con Deiola a tempo scaduto abbia fatto scattare ulteriori 30 secondi di recupero. In ogni caso 7 minuti in una partita in cui non c’è stato intervento del Var o ingresso di barelle mi sembrano eccessivi, poi se il regolamento è questo me lo devo prendere per forza. Sono curioso di sapere dagli arbitri quale sia stato il tempo effettivo di gioco dei due tempi. Mi è sembrata una partita molto all’inglese, non una gara in cui si sono visti giocatori a terra ogni due secondi. In Inghilterra non avrebbero dato tutto questo tempo oltre il limite”.

Il presidente del Cagliari è intervenuto anche in conferenza stampa: "MI fa piacere venire dopo un'amarezza così enorme, voglio porvi i migliori auguri ed è sempre più difficile quando si è arrabbiati per un risultato negativo. Sette minuti di recupero? A livello di regolamento mi hanno spiegato che è giusto con tutti gli interventi dei sanitari e tutti i cambi. Credo nella buona fede di tutta la categoria arbitrale e non vedo perchè mi dovrebbero raccontare una balla. Tutti gli interventi sono durati al massimo trenta secondi, quindi sarebbero magari stati giusti soli quattro minuti. Qualcosa potrebbe esser rivisto nel regolamento. Spero che anche quando saremo noi in svantaggio si applichi alla lettera il regolamento. Eravamo un po' in debito di ossigeno alla fine, con tantissimi assenti e sette titolari. Nell'economia della gara contro una squadra fortissima come la Lazio ci sarebbero tornati molto utili. Potevamo andare tranquillamente all'intervallo sul 2-0 e sarebbe cambiato molto. Abbiamo giocato comunque un buon secondo tempo con tante occasioni da entrambe le parti. Non cambia nulla in questo straordinario campionato".