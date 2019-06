Calciomercato, ag. di Micai: "La Lazio un'ipotesi, ma è presto per parlarne"

Alessandro Micai è stato decisivo per la salvezza della Salernitana nel play-out contro il Venezia. Tra le voci circolate sul suo futuro c'è anche quella che lo considera un obiettivo della Lazio, visto quanto Lotito abbia puntato sulle sue qualità. L’agente Graziano Battistini ne ha parlato a tuttosalernitana.com: "La settimana prossima abbiamo un incontro per valutare ciò che è stato e ciò che sarà. Quella della Lazio è un’ipotesi così come ce ne sono tante altre. Ora è troppo presto per parlare e poter delineare con certezza il futuro di Micai. Ha dimostrato di essere un portiere pronto oltre che valido per la massima serie".

PERMANENZA ALLA SALERNITANA - La Salernitana, con cui Micai ha un contratto fino al 2023, è senza dubbio l'ipotesi più probabile: "Alessandro sta benissimo a Salerno, ha un contratto di altri quattro anni che ha intenzione di onorare. Ragionare sul futuro non significa voler mettere alle strette il club chiedendo cessioni o altro. Un’estate fa abbiamo fatto una scelta chiara, in virtù del progetto che la Salernitana sapevamo volesse mettere in piedi. Ora aspettiamo e valutiamo".

