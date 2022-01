Calciomercato | Alaves, Escalante si presenta e saluta così la Lazio

Gonzalo Escalante si è presentato quest'oggi ai suoi nuovi tifosi, i sostenitori del Deportivo Alaves. L'ex centrocampista della Lazio ha dichiarato: "Avevo diverse opzioni, ma il buon rapporto con Sergio e la fiducia che mi ha trasmesso è stata decisiva. Quando ho visto che era arrivato José Luis Mendilibar, ho finito per prendere questa decisione". Escalante ha speso poi belle parole anche per la formazione capitolina dalla quale è venuto: "È stata un'esperienza molto bella, incredibile. Essere in una squadra di tale grandezza come la Lazio, giocare la Champions League contro grandi squadre e incontrare grandi giocatori. Pochissimi hanno la fortuna di far parte di una squadra così competitiva. Mi porto dietro tutto questo. Ho conosciuto un altro tipo di calcio, con altri allenatori e sistemi. Ogni giocatore che va in un nuovo club apprende un sacco di cose".