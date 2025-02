Calciomercato | Casadei al Torino: sorpresa nelle cifre dell'operazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Cesare Casadei è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino. Dopo una telenovela di circa un mese, il club granata si è assicurato il calciatore del Chelsea a titolo definitivo. I piemontesi hanno ufficializzato l'operazione, ma a svelare le cifre dell'operazione è stato Fabrizio Romano. L'esperto di calciomercato ha postato le foto del calciatore in compagnia dell'agente Francesco Facchinetti e del diesse granata Vagnati. Secondo quanto riportato da Romano, Casadei si trasferisce al Torino per un pacchetto di 15 milioni ( tra parte fissa e bonus) a cui si aggiunge il 15% sulla futura rivendita. Percentuale più bassa rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029.

🟤 Official: Cesare Casadei joins Torino on permanent deal from Chelsea.



€15m package, 15% sell-on clause for Italian midfielder who’s back in Serie A.



All documents completed after deal done by Epic Sports Italy here with Francesco Facchinetti next to Torino director. pic.twitter.com/1q8SDiPb6j