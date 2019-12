Calciomercato, i primi botti: Kulusevski è della Juve, il Milan chiude per Todibo

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma intanto si fanno registrare i primi colpi. La Juventus, a sorpresa, prende Kulusevski. Affare faraonico per lo svedese di proprietà dell’Atalanta, oggi in prestito al Parma: 44 milioni totali e 2,5 al giocatore sino al 2024. Arriverà alla corte di Sarri a giugno, anche se il tecnico spinge per averlo subito. Beffata l’Inter, concentrata su Vidal.

GLI ALTRI AFFARI - Il Milan sta per chiudere con Todibo. C’è l’accordo con il Barcellona per il prestito secco del ventenne difensore, fin qui 5 presenze con i blaugrana. E intanto è partito il countdown per l’arrivo di Ibrahimovic. Zlatan dovrebbe passare il Capodanno in Svezia, è atteso giovedì a Milano. Situazione Napoli, ci siamo per Lobotka. Incontro a Madrid tra i dirigenti azzurri e quelli del Celta Vigo: 3 milioni di euro subito e 17 a giugno. Lo slovacco, 25 anni, è il primo rinforzo per il centrocampo di Gattuso.

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA KIYINE

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA PIACE A TUTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE