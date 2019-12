Calciomercato, Kiyine: "Lazio, in estate sarò pronto. Sullo Scudetto..."

Sofian Kiyine è il nome avvicinato con più forza alla Lazio in vista del calciomercato di gennaio. Il giocatore di proprietà biancoceleste, in prestito alla Salernitana, potrebbe rappresentare un'alternativa a Lulic sull'esterno e anche giocare da mezzala. Il classe '97 ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Sto lavorando per fare il salto di qualità. Ma oggi non penso al mercato, sto bene alla Salernitana e provo a dare il massimo per la squadra. Spero di fare il salto di categoria in estate. So che ho ancora dei difetti e sto lavorando per migliorare ed essere pronto a fine anno. Voglio migliorare. Intanto devo dire grazie alla Salernitana, al mister e al direttore Fabiani per la mia crescita”.

LA LAZIO - “Sta facendo una buonissima stagione. La squadra è di grande qualità. La Lazio fin qui è stata una delle migliori. Pronto per il salto in Serie A? Sarei disonesto se dicessi di no. Voglio arrivare ad alti livelli. C’è ancora una seconda parte di stagione tutta da giocare al massimo. Se sarò pronto, ovviamente, lo diranno le prossime partite. Voglio ripagare la fiducia che mi hanno dato Lazio e Salernitana. Scudetto? Spero lo vinca la Lazio. Nel calcio mai dire mai”.

VENTURA - “Mi piaceva anche al Chievo. Con lui mi sono trovato benissimo. Mi ha dato la possibilità di esprimere le mie qualità. Con lui posso crescere giorno dopo giorno. È un grande allenatore. Sono migliorato grazie a lui”.

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA PIACE A TUTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE