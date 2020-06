Calciomercato, il Liverpool punta Romagnoli: possibile scambio con Keita

Il Liverpool vuole rinforzare la difesa. Il punto fermo è Virgil van Djik, ma al suo fianco i Reds, avrebbero individuato in Alessio Romagnoli del Milan il compagno ideale. Secondo quanto riporta Tuttosport i campioni d'Europa sarebbero disposti a mettere sul piatto Naby Keita, ex Salisburgo e Lipsia e quindi pupillo di Ralf Ragnick. Entrambi i giocatori sono classe 1995, ma è probabile che i rossoneri, anche in caso di apertura di una trattativa, non accettino uno scambio alla pari.

