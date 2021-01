Calciomercato, la Fiorentina fissa un appuntamento per Torreira, mentre il Torino...

Accostato anche alla Lazio nei giorni scorsi, (non per questa sessione di mercato), il nome di Lucas Torreira continua a circolare in Italia. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe fissato un incontro per discutere il trasferimento del calciatore, di proprietà dell'Arsenal, ma in prestito all'Atletico Madrid. Tra le pretendenti, il Torino sembrerebbe essersi fatto da parte nella corsa all'ex Sampdoria. Si scaldano dunque le mosse di mercato attorno a Torreira. Chissà se la Lazio non possa alimentarle ancora di più, inserendosi nella corsa.

