Lazio - Roma, probabili formazioni: due recuperi importanti per la panchina, tre gli assenti

Sarà un insolito derby del venerdì quello che andrà in scena tra Lazio e Roma per la 18ª giornata di Serie A. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi agli stessi undici visti in campo nello scorso turno di campionato. Inzaghi recupera Correa per la panchina, mentre dal primo minuto toccherà di nuovo a Caicedo al fianco di Immobile. Nessun problema per Acerbi che aveva fatto preoccupare durante la partita contro il Parma ma che sarà regolarmente in campo nella stracittadina. Non ci saranno Cataldi, Fares e Strakosha alle prese con due infortuni muscolari, mentre Luis Alberto, leggermente affaticato, sarà della partita. Torna tra i convocati dopo quasi un anno anche il capitano Senad Lulic. Nella Roma da valutare le condizioni di Pedro, che dovrebbe essere recuperato per la panchina.

Serie A 2020-2021

Lazio - Roma

18ª giornata

Veerdì 15 gennaio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.