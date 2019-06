Calciomercato Lazio, anche il Lille su Yazici: la situazione

Per la Lazio è il profilo in pole in caso di partenza di Sergej Milinkovic Savic. Per il Lille, invece, è il candidato numero uno per il centrocampo: anche il club francese è interessato a Yusuf Yazici. Un interesse insistente, quello dei mastini, che avrebbero già fatto recapitare un'offerta alla dirigenza del Trabzonspor. I francesi hanno messo sul piatto 13 milioni più due di bonus. Una proposta non pienamente soddisfacente, dalle parti di Trebisonda: il club turco vorrebbe almeno 18 milioni più il 15% su una futura cessione del centrocampista classe '97, per lasciarlo andare. Nel frattempo, la Lazio temporeggia, aspettando di capire che piega possa prendere la calda estate di Milinkovic. Ma quello del turco è un profilo che piace, come lo stesso procuratore ha confermato ai nostri microfoni. E Yazici apprezzerebbe particolarmente la destinazione romana.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'AGENTE DI YAZICI CONFERMA L'INTERESSE

