Calciomercato Lazio, c'è l'accordo con Provedel: i dettagli

Un meeting per trovare l’intesa. Claudio Lotito ha incontrato in serata l’agente di Ivan Provedel. Un faccia a faccia serale per trovare l’accordo economico con Gianni Rava che da anni assiste il portiere dello Spezia. C'è l'intesa con Provedel e il suo entourage, accordo che con i bonus supera il milione di euro a stagione. Provedel è una esplicita richiesta di Sarri, l’apprezza, lo considera uno dei più affidabili sul panorama italiano, lo voleva per equilibrare il probabile approdo a Roma di Luis Maximiano: talento, prospettiva, ma anche un necessario periodo di ambientamento e di conoscenza della lingua. L’accordo con il portiere ex Empoli e Modena c’è, Provedel aspetta ora quello tra i due club che ancora non c'è. In questo senso saranno decisive le prossime ore, con l'obiettivo di chiudere entro il weekend.

Pubblicato l'8/07 alle 23.50