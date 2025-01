Calciomercato Lazio | Casadei, strada in salita per il centrocampista: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Si fa in salita la strada della Lazio per arrivare a Cesare Casadei. Dopo aver visto arenarsi le trattative per Jacopo Fazzini e Reda Bealahyane, ora rischia di fare la stessa fine anche quella per il centrocampista classe 2003 del Chelsea. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il problema sarebbe legato alla formula. I Blues avrebbero fatto sapere alla Lazio di non essere disposti ad aprire al prestito con diritto di riscatto, neanche se i biancocelesti dovessero fissarlo ai 15 milioni richiesti per il suo cartellino. Una presa di posizione che porta la trattativa in una fase di stallo, tutt'altro che positiva per i capitolini. Soprattutto perché al contempo c'è un Torino che resta in vigile attesa. I granata, infatti, non sarebbero disposti ad arrivare a quella cifra, ma potrebbero decidere di insistere proprio sulla formula. Imbastendo una trattativa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, potrebbero riuscire a venirsi più agevolmente incontro con il Chelsea che ha la volontà e la necessità di cedere il suo calciatore. Ed è su questa esigenza che la Lazio punta. Da Formello hanno deciso di non spingersi oltre, di aspettare e sperare che, privi di acquirenti, a Londra venga rivalutata l'offerta fatta dalla Capitale.

Pubblicato 20.01