Calciomercato Lazio, Cassano: "I nomi che consiglierei a Lotito"

Tempo di Champions League, tempo di calciomercato. La Lazio ha messo nel mirino il secondo posto in classifica come obiettivo stagionale e non ammette nessun passo falso. La posizione e la qualificazione per la prossima edizione della massima competizione europea permetterà un fortino molto delizioso da sfruttare al meglio, come anche ha dichiarato Claudio Lotito che ha intenzione di allestire una squadra in grado di competere con tutti i club. A tal proposito, nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha fatto una lista di chi secondo lui andrebbe preso per rinforzare la rosa della Lazio: "Penso che tre pezzi importanti deve farli, più un vice Immobile. Devi prendere assolutamente un mediano basso, perché Marcos Antonio può essere buono però quest'anno la Lazio ha giocato molto con Vecino e Cataldi. Ho l'impressione che non lo vede, è un buon giocatore ma un mediano basso dei prenderlo. Poi devi prendere un esterno d'attacco forte per mille motivi. Zaccagni secondo me quest'anno è andato oltre oltre oltre. Dietro hai Pedro che ha una certa età, dunque devi prendere uno forte. E poi un terzino che sia a destra o a sinistra, perché quest'anno ha avuto tanti problemi a sinistra, dove ha preso Pellegrini, però faceva giocare Marusic/Hysaj. E infine un vice Immobile, che può essere un Morata, Arnautovic, Sanabria. Arnautovic però lo vedo come un tipo che se fa panchina ti può creare dei problemi, è particolare. Sanabria invece è perfetto. Poi devo capire in mezzo al campo che succede, come mediano basso, il Torreira della situazione, non mi fa impazzire però ha lavorato con un allenatore che è simile a Sarri ed è Giampaolo. In Italia andrebbe bene, con Giampaolo ha fatto due anni strepitosi, ha fatto male all'Atletico Madrid e all'Arsenal, poi alla Fiorentina ha fatto benissimo. Secondo me Torreira a un buon prezzo lo puoi prendere, se lo chiami secondo me viene. Maxime Lopez? Mi piace in caso dovesse andar via Luis Alberto. C'è anche Paredes che è in uscita e la Juve non lo riscatta a 20, un colpo importante Paredes davanti alla difesa".