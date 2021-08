Calciomercato Lazio, dall'Eintracht: "Kostic grande professionista, lo riaccoglieremo"

Filip Kostic alla fine è rimasto all'Eintracht Francoforte. Nonostante i tentativi della Lazio il club tedesco ha fatto muro e ora dovrà risolvere i problemi con l'esterno serbo, che la scorsa settimana ha disertato l'allenamento di venerdì non venendo convocato per la partita di sabato contro l'Arminia Bielefeld. L'allenatore dell'Eintracht Oliver Glasner alla stampa tedesca si è espresso sul tema: "Conosco Filip Kostic ed è una persona impeccabile. Lavoreremo su quello che è successo ed affronteremo le prossime partite insieme". Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano Sebastian Rode: "Filip lo riprenderemo con grande gioia e affronteremo insieme i compiti che ci aspettano. Sappiamo che Filip è un grande giocatore professionista. Abbiamo grandi progetti come squadra in questa stagione e trarremo sicuramente beneficio dalla sua qualità come squadra".

