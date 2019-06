Calciomercato Lazio, dalla Nigeria: "Adekanye biancoceleste al 90%, contratto di 4 anni"

Bobby Adekanye è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio nella stagione 2019/2020. Presente nella capitale per la finale di Coppa Italia, tornerà per unirsi al suo nuovo team fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Giusto in tempo per le visite mediche e il successivo ritiro. A confermare il buon esito della trattativa la testata 'All Nigeria Soccer' che ha interpellato una fonte di alto livello vicina al calciatore: "Bobby andrà alla Lazio, l'accordo è completo all'85-90%. Ci sono solo alcune cose che devono essere risolte prima che diventi ufficiali, ma possiamo dire che ha già una gamba a Formello. Firmerà un contratto quadriennale. Il Liverpool? Era felice, ma l'allenatore non gli ha mai dato una possibilità di mostrare le sue qualità a dispetto degli altri calciatori".



