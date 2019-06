Calciomercato Lazio, Baselli nel mirino. Ma prima va ceduto Badelj

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Inzaghi ancora insieme: il presupposto migliore dal quale far partire la prossima stagione. Una volta messa a posto la questione tecnica, mister e società stanno già programmando il mercato che verrà. Almeno tre acquisti di livello, uno per reparto, più diverse pedine per puntellare al meglio la rosa. Il nome per il centrocampo è uno di quelli che dalle parti di Formello conosco bene (per averlo trattato già in precedenza): Daniele Baselli. Il giocatore del Torino, 34 partite e 4 gol nella stagione appena conclusa, sarebbe il preferito di Simone Inzaghi in quel ruolo (data anche la sua duttilità a ricoprire diverse zone del centrocampo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio presenterà un'offerta solamente dopo aver ceduto Milan Badelj. Il croato ha mercato sia in Italia sia all'estero (Cagliari e Bordeaux su tutte): dopo una sola stagione e pochi minuti giocati, la sua avventura in biancoceleste potrebbe concludersi presto. Dal canto proprio, il Torino per privarsi di uno dei suoi calciatori migliori spara alto. Anche se la voglia di Baselli di misurarsi in un piazza importante e disputare altresì l'Europa League non è da mettere assolutamente in secondo piano.

