Calciomercato Lazio, dalla Serbia: Stankovic vuole Bastos alla Stella Rossa

L'avventura di Bastos alla Lazio potrebbe presto terminare. Alla fine del campionato in corso, l'angolano, il cui contratto scade nel 2021, potrebbe trasferirsi alla Stella Rossa. Stando a quanto riporta il quotidiano serbo Zurnal, il difensore piace molto all'ex Lazio Dejan Stankovic, che avrebbe individuato in lui il rinforzo giusto per la difesa. La Lazio è disposta a trattare, e una spinta alla trattativa potrebbe arrivare dalla P&P Sport Management S.A.M., che da febbraio ha annesso alla propria scuderia il 29enne. L'agenzia gestita da Federico Pastorello è in buoni rapporti con Stankovic. Il calciatore diventerebbe uno degli elementi di maggior spicco della squadra serba e avrebbe la possibilità di giocare la Champions League.

Tottenham, lutto per Aurier: ucciso il fratello durante una sparatoria

Udinese - Lazio, probabili formazioni: a centrocampo si stringono i denti

TORNA ALLA HOME PAGE