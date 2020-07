Tottenham, lutto per Aurier: ucciso il fratello durante una sparatoria

Risveglio traumatico per Serge Aurier, terzino destro del Tottenham. Suo fratello, Cristopher, è stato assassinato questa mattina all’alba a Tolosa. La vittima di 26 anni è stata ferita da un colpo di pistola all’addome ed è morta subito dopo il trasferimento in ospedale. L’assassino non è stato trovato ed è ancora in fuga. Come suo fratello Serge, anche Cristopher giocava a calcio con il Tolosa Rodéo, in quinta divisione francese. Era noto alla polizia per piccoli reati.

