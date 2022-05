Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Un obiettivo in casa del Celta Vigo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio si sta muovendo sul mercato per cercare di portare rinforzi in tutti i reparti in vista della prossima stagione, soprattutto considerando le partenze certe ed eventuali. Per quanto riguarda il centrocampo, dalla Spagna sono emerse voci di un possibile interessamento del club biancoceleste su un centrocampista del Celta Vigo. Il profilo in questione è quello di Denis Suárez per il quale la società spagnola chiede una cifra che oscilla tra i 5 e i 7 milioni di euro. Bisognerà attendere per capire l’entità dell’interesse della Lazio e come si evolverà la questione, senza dimenticarsi però della concorrenza. Sul ventisettenne ci sarebbe il Betis che avrebbe già avanzato un’offerta, oltre alla Fiorentina e il Villarreal.

