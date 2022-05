Nazionale, a Wembley l’ultima di Chiellini: la cerimonia per salutarlo

TUTTOmercatoWEB.com

L’Italia di Roberto Mancini domani affronterà l’Argentina a Wembley per la “Finalissima”, sarà una gara emozionante per Giorgio Chiellini che vestirà per l’ultima volta la maglia della Nazionale. Dopo 22 anni di passione, il capitano azzurro saluterà i suoi compagni e i tifosi e lo farà in un posto speciale dove qualche anno fa è stato proclamato campione d’Europa. Per l’occasione, la Figc ha voluto organizzare una cerimonia che si svolgerà prima del fischio d’inizio della sfida. Il presidente Gabriele Gravina gli consegnerà un trofeo per omaggiare la sua carriera con la maglia dell'Italia. Ma non è tutto perché la festa proseguirà anche nella Capitale a Piazza della Repubblica, dove saranno proiettati sul giant led screen tutti i momenti più significativi del suo percorso in Nazionale.

