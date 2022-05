Lazio, Floriani Mussolini aggregato in prima squadra per il ritiro di Auronzo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le novità principali in casa Lazio in vista dell'inizio della prossima stagione c'è l'inserimento di Floriani Mussolini in prima squadra. Il terzino della primavera spesso convocato in panchina da mister Sarri, effettuerà il ritiro di Auronzo di Cadore con il big per poi essere inserito nella lista dei giocatori provenienti dal vivaio. Non è detto che quella che di primo impatto può sembrare una banale esigenza burocratica non possa diventare una vera e propria risorsa. Il ragazzo piace al tecnico laziale e anche secondo gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di apprezzarlo, ha tutte le carte in regole per emergere e soprattutto per lasciarsi alle spalle le futili e sterili polemiche per via del suo cognome.