Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Il Verona offrirà il rinnovo a Kumbulla"

Nella trasmissione Sky Calcio Show l'Originale Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Marash Kumbulla, difensore del Verona nel mirino di Lazio, Inter e Juventus: "Dal momento in cui nessuna delle pretendenti si è avvicinata alla richiesta del Verona, che è 27 milioni più 8 di bonus, nei prossimi giorni il club scaligero convocherà gli agenti del calciatore per chiedere un rinnovo del contratto. Ci sta che Kumbulla possa adeguare il suo ingaggio, come un riconoscimento per il rendimento, ma comunque questo non lo toglierebbe dal mercato. Comunque su di lui ci sono Lazio e Inter, con la Juventus sempre vigile".