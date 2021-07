Calciomercato Lazio, due club sognano il ritorno di Palombi: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio è al lavoro in questo periodo di calciomercato non solo sul fronte acquisti ma anche sul fronte cessioni. La Società deve rientrare infatti dell’indice di liquidità per poter rinforzare la rosa. Oltre alla questione legata alla cessione di Correa, Tare sta lavorando per chiuderne altre due. Quella di Kiyine che sembrerebbe vicino al Venezia e quella di Palombi che rientrerebbe nell’interesse di Ternana e Lecce. Simone Palombi, attaccante classe ’96, ha lasciato un segno in entrambe le squadre. Alla Ternana fu fondamentale per evitare la retrocessione in serie C nella stagione 2016/17. Nella stagione 2018/19 fu protagonista della promozione in Serie A con il Lecce. Attualmente rientrato dal prestito con il Pisa, dove ha disputato una buona stagione, è in attesa di trovare un nuovo club per cimentarsi in una nuova esperienza.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt la priorità poi tutti gli altri: a caccia di un esterno sinistro