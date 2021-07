DIRETTA - Calciomercato Lazio, Brandt la priorità poi tutti gli altri: a caccia di un esterno sinistro

Continua ad essere Julian Brandt la priorità per rinforzare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Sarri. Per la fascia sinistra il tedesco è il prescelto numero uno, ma le vie infinite del mercato potrebbero riservare sorprese. Prima di tutto bisogna sbloccare la cessione relativa al Tucu Correa. Il Psg è interessato ma per il momento non ha ancora presentato l'offerta decisiva per l'argentino. A questa trattativa è legato anche l'eventuale inserimento di Sarabia per abbassare le pretese biancocelesti (18 milioni + il suo cartellino). In caso di arrivo dello spagnolo, la Lazio avrebbe già l'esterno da regalare a Sarri, ma in cima alla lista dei desideri rimane sempre il calciatore del Borussia Dortmund.



I tedeschi chiedono 30 milioni di euro, una cifra che la Lazio alle condizioni attuali non può permettersi di spendere subito. Ecco quindi che l'unica soluzione resta quella di convincere il Borussia ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, un'opzione non del tutto scartata dalla dirigenza giallonera. Le alternative portano a Shaqiri, in uscita dal Liverpool (che lo valuta 12 milioni) e a Januzaj. Dal 2017 gioca nel Real Sociedad, può fare l'ala e il trequartista. Il suo contratto scade nel 2022 e gli spagnoli dovranno cederlo per non perderlo a parametro zero. Sullo sfondo anche Ilicic, in uscita dall'Atalanta.

ROMERO, RAUL MORO E LE USCITE - Ieri in ritiro è arrivato anche Luka Romero. Il classe 2004 insieme a Raul Moro forma una giovane coppia di baby d'oro. L'idea della società è di tenerli e farli crescere alle spalle dei due titolari. Adekanye e Jony invece, verranno ceduti in prestito, per loro, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, si sta cercando una sistemazione. Chi è già partito è invece Alia, che ha prolungato fino al 2023 il suo contratto con la Lazio e poi si è accasato in prestito al Monterosi, squadra neopromossa in Serie C.