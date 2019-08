Calciomercato Lazio, il Manchester United piomba su Llorente: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Manchester United piomba su Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, svincolatosi dal Tottenham lo scorso giugno, è il grande obiettivo per il reparto avanzato dei Red Devils. Il club di Old Trafford avrebbe parlato con il giocatore che avrebbe messo gli inglesi in cima alle sue preferenze. L'ex Juventus era stato accostato a Fiorentina, Lazio e Roma, ma anche il Napoli aveva sondato il terreno negli ultimi giorni. L'iberico potrebbe dare il via a un effetto domino tra le punte di mezza Europa, ma soprattutto permetterebbe allo United di muoversi con assoluta calma. Essendo senza contratto, infatti, può essere tesserato in un qualsiasi momento rendendo inutile la chiusura del mercato in Premier, prevista per giovedì alle 18. La squadra di Solskjaer, con il sostituto bloccato, potrà trattare con calma la cessione di Romelu Lukaku. Il calciatore belga vuole lasciare il Regno Unito (si sta allenando con le giovanili dell'Anderlecht senza il consenso della società, ndr) ed è seguito con attenzione da Juventus, Inter e Napoli. I bianconeri restano in vantaggio e tutto, un po' a sorpresa, potrebbe essere ancora tutto in ballo.

Pubblicato il 6/08 alle 23:10