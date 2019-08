Calciomercato Lazio, il Tottenham rivuole Llorente: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO, LLORENTE - È il nome che in assoluto circola con più insistenza sia a Napoli, a Roma, che a Firenze. Fernando Llorente in Italia - e non solo - fa gola a tante squadre interessate a strappare un contratto al gigante spagnolo. Che si è svincolato dal Tottenham ed è libero di firmare con qualsiasi club. La Lazio lo valuta, potrebbe essere il colpo last minute per Inzaghi. Ma intanto dall’Inghilterra fanno sapere di una nuova proposta degli Spurs: qualora Llorente non dovesse trovare una nuova squadra o non fosse soddisfatto da alcuna proposta, il Tottenham sarebbe pronto a riprenderlo con un nuovo contratto, ovviamente a condizioni diverse e con uno stipendio più basso. È un’opzione, ma l’ex Juve e il suo agente intanto continuano a muoversi alla ricerca del club giusto. E la Lazio è lì.

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA UN NOME NUOVO PER L'ATTACCO

LAZIO, SITUAZIONE JONY: IL PUNTO

TORNA ALLA HOME PAGE