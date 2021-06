Calciomercato Lazio, interessa Kolasinac ma un'altra italiana è su di lui

La rivoluzione tattica della Lazio sta costringendo il ds Tare a muoversi su più fronti in questa sessione di calciomercato. Servono dei terzini da poter inserire nella difesa a quattro di Maurizio Sarri. Dopo aver preso Kamenovic, i biancocelesti pensano di rinforzare la catena di sinistra con Sead Kolasinac. Come riporta Calciomercato.com, il classe '93 non fa più parte dei piani dell'Arsenal e starebbe analizzando le proposte arrivate, tra cui quella della Lazio. I capitolini non sono l'unica squadra sul bosniaco: anche il Napoli vorrebbe accaparrarsi il difensore.