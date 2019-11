Calciomercato Lazio, Juric deciso: "Vi dico quanto vale Amrabat"

Il mese di dicembre è alle porte, si avvicina il Natale e l'inizio della sessione del calciomercato invernale. In chiave Lazio tra i nomi accostati c'è quello del centrocampista del Verona Sofyan Amrabat. Oggi in conferenza stampa il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha risposto proprio a una domanda relativa al valore di mercato del calciatore marocchino: "Vale dieci milioni? Per le cifre che circolano oggi penso sia anche poco". Amrabat è un classe '96, di proprietà del Bruges, in prestito al Verona che a fine stagione potrà esercitare il diritto di riscatto.

