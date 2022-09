Calciomercato Lazio, l'Inter non demorde per Acerbi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano meno di 20 ore, le porte del calciomercato estivo sono vicine alla chiusura. Siamo alle battute finali, la Lazio vuole risolvere la questione legata a Francesco Acerbi. Lo stop immediato di Zhang ha sorpreso tutte le parti coinvolte. Il presidente nerazzurro vorrebbe che la squadra rimanesse tale da non appesantire il monte ingaggi. C'era l'accordo totale tra Lotito e Ausilio sul prestito con diritto di riscatto ma una frenata improvvisa ha messo tutto in bilico. Come riporta Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, domani ci sarà un nuovo tentativo dei dirigenti dell'Inter per convincere Zhang a prendere Acerbi. Qualora non dovesse concretizzarsi, l'alternativa sarebbe quella di proporre Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund. Si attendono aggionamenti sul caso, con l'entourage del difensore della Lazio che potrebbe aspettare la sessione di gennaio per sistemare il tutto.

Pubblicato il 31/08