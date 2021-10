Calciomercato Lazio, la moglie spinge Muriqi verso il Fenerbahce: "I miei sogni..."

CALCIOMERCATO LAZIO - La pista Fenerbahce torna in voga per Vedat Muriqi. L'attaccante non trova particolare spazio nella Lazio di Sarri. L'inserimento del numero 94 in biancoceleste continua a essere più difficile e lungo del previsto e il giocatore sembra il lontano parente di quello ammirato in Super Lig. E sarebbe proprio per questo che il club sarebbe disposto a riportarlo in Turchia. Ne è sicuro S Sport 2, il canale turco dice: "Il Fenerbahce rimette Vedat Muriqi in agenda. A gennaio verrà fatta un'offerta di prestito alla Lazio per l'attaccante kosovaro". A spingere per questa soluzione è anche la moglie di Muriqi. Edibe, infatti, ha condiviso una storia su Instagram con un'immagine del televisore accompagnati dalla canzone Hayallerim di Orhan Olmez. La traduzione del brano è "I miei sogni". Mancano ancora due mesi alla sessione invernale del calciomercato, ma la pista va monitorata con attenzione.

Calciomercato Lazio, il Fenerbahçe insiste su Muriqi: i dettagli

