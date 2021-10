Calciomercato Lazio, il Fenerbahçe insiste su Muriqi: i dettagli

Vedat Muriqi è arrivato alla Lazio nella stagione scorsa. In questo anno e mezzo in biancoceleste non è riuscito a emergere disattendendo le aspettative che si erano create al momento del suo arrivo, contrariamente a quanto ha fatto nel periodo in Turchia o in nazionale. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, c’è la possibilità che l’attaccante kosovaro possa tornare al Fenerbahçe. Il club turco starebbe pensando a lui per risolvere problemi in attacco e il presidente stesso Ali Koç e l’allenatore Vitor Pereira sarebbero al lavoro per accelerare il trasferimento dell’attaccante biancoceleste.

