"Amore di papà": Escalante si gode la vita da genitore e il piccolo Luca! - FOTO

Se in campo Gonzalo Escalante pare esser stato superato nelle gerarchie da Danilo Cataldi, la vita privata gli sta regalando numerose soddisfazioni. L'amore per la sua Delfina è stato infatti "arricchito" dalla nascita del piccolo Luca. E in questi giorni l'argentino si sta godendo giorni speciali da vero papà. L'amore si comprende bene anche nel post social condiviso dallo stesso centrocampista della Lazio su Instagram. Pubblicato un dolce scatto insieme al figlio, ha aggiunto: "Amore di papà". Puntuali i commenti dei compagni d'avventura, da Patric a Luka Romero: tutti hanno gli occhi a cuoricino.

