Calciomercato Lazio, Libero: “Inter, offerta pronta per Milinkovic"

L'Inter avrebbe preparato l'offerta per Milinkovic-Savic: lo ha scritto questa mattina Libero. Il quotidiano milanese ha parlato di una proposta che prossimamente potrebbe essere avanzata alla Lazio. Prestito oneroso: 15 milioni subito, diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Un'offerta improbabile, molto distante dalla valutazione del talento serbo fatta dal club biancoceleste. Che, a queste condizioni, è davvero difficile che possa aprire al dialogo. La dirigenza laziale non ha nessun interesse ad abbassare le proprie pretese economiche, sminuendo il valore del centrocampista serbo. Per di più, per favorire una diretta concorrente in campionato. Lotito ha spesso ribadito la propria posizione: non c'è necessità di vendere, proprio per questo verranno ascoltate solo eventuali proposte adeguate, che tengano conto delle ambizioni del giocatore e della Lazio. Senza fare sconti, né regali, a nessuno.

Pubblicato il giorno 20/8/19 alle ore 17:13