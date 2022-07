Calciomercato Lazio, Marcelo sul futuro: "Ritirarmi? Non ci penso..."

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

L'ultima idea di mercato in casa Lazio è quella che porta a Marcelo, difensore svincolato ex Real Madrid. Il brasiliano è stato proposto al club, che lo sta trattando da circa una settimana. Dal momento in cui è stata lanciata l'indiscrezione, il suo nome è diventato virale sui social: i tifosi della Lazio si stanno "riscaldando" pensando che il classe '88 possa arrivare a vestire la maglia biancoceleste. Il calciatore ha salutato i "Blancos" circa un mese fa, nel corso di una conferenza stampa in cui non ha nascosto la propria emozione. Nonostante la carta d'identità non sia dalla sua parte, Marcelo, anche in quell'occasione, ammise di non aver alcuna voglia di ritirarsi. "Se ho pensato di appendere gli scarpini al chiodo? No, assolutamente. Sono convinto di esser in grado di continuare e di poterlo far bene". I tifosi sperano possa farlo con la casacca della Lazio.

