Calciomercato Lazio, Mata su Pogba: "È felice al Manchester United"

Che il Manchester United sia interessato a Sergej Milinkovic-Savic non è una novità, la Lazio lo sa bene: insieme al Paris Saint Germain è il club che prima di tutti ha messo gli occhi addosso al talento serbo in questa sessione di calciomercato. Una condizione per formulare un'offerta decisa però sarebbe la partenza di Paul Pogba, da settimane vicino al Real Madrid o ad un ritorno alla Juventus ma ancora fermo ai Red Devils. Ai microfoni del Daily Mail è intervenuto Juan Mata, compagno di squadra del francese al Manchester, che ha commentato: "Conosciamo tutti Paul, è un centrocampista fantastico e un bravissimo ragazzo. È molto positivo e porta un bel clima nello spogliatoio. Credo che sia felice al Manchester United, ma non posso parlare per altre persone. Ovviamente per il nostro bene mi auguro che resti e che sia contento qui, è una grande risorsa per noi"

