Calciomercato Lazio, Muriel saluta l'Atalanta: ritorno di fiamma per il colombiano?

Niente contratto in scadenza. C'è un però: il futuro di Luis Muriel è ancora tutto da decifrare. Il contratto del colombiano con l'Atalanta non terminerà nel 2023, ma un rinnovo al momento sembra complicato. L'ex Fiorentina è intenzionato anche a cambiare aria, magari sempre rimanendo in Serie A. La Lazio è da tempo alla ricerca di un vice Immobile. Il nome del colombiano era circolato dalle parti di Formello nel 2017, poco prima che si trasferisse dalla Samp al Siviglia. Non si può escludere che in estate il profilo del classe 1991 non ritorni di moda in orbita biancoceleste.