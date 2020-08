Calciomercato Lazio, Muriqi per il "salto" di qualità: ecco perché

La Lazio sembra essere ad un passo dall'acquisto di Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro rimpiazzerebbe Caicedo, che lascerà Roma, sia numericamente che come caratteristiche. Forte dei suoi 1,94 cm di altezza, anche lui è un giocatore fisico che ama giocare spalle alla porta e pronto a raccogliere eventuali cross dei compagni in area di rigore. In più, proprio nel gioco aereo Muriqi potrebbe dare una grossa mano alla Lazio. I biancocelesti quest'anno hanno chiuso all'ultimo posto insieme a Sassuolo e Spal nella classifica per gol fatti di testa: 2 li ha segnati Immobile contro Fiorentina e Milan, gli altri 2 Luiz Felipe contro la Juve e Caicedo a Cagliari. L'ariete del Fenerbache è uno che fa di questo fondamentale un suo punto di forza e in carriera ha segnato così 12 reti delle 81 totali. Nonostante la Lazio sia una squadra fisica e possegga ottimi saltatori, Acerbi e Milinkovic su tutti, non è riuscita a sfruttare un'arma che spesso può rivelarsi fondamentale nelle partite bloccate. Un motivo in più per accogliere a braccia aperte il futuro attaccante biancoceleste.

