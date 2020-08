Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo: i dettagli dell'operazione

AGGIORNAMENTO ORE 23.50 - Emergono nuovi dettagli riguardanti Vedat Muriqi che firmerà con la Lazio un contratto di cinque anni a due milioni a stagione. Bonus compresi. Il kosovaro è davvero a un passo dai biancocelesti che verseranno nelle casse del Fenerbahce 16 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno due di bonus.

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 - Si intensificano i contatti per Vedat Muriqi. Lazio e Fenerbahce sono al lavoro per provare a chiudere l'affare. I due club sembrano essersi sensibilmente avvicinati e stanno provando a dare una svolta all'operazione con la voglia di chiuderla. I biancocelesti, forti della volontà del giocatore, vorrebbero affrettare i tempi per regalare la punta a Inzaghi. Si cerca la fumata bianca che potrebbe arrivare per 16 milioni più 2 di bonus. Le parti stanno lavorando in questi minuti per limare le distanze e la sensazione è che nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità.

La Lazio continua a trattare per Vedat Muriqi. Da un paio di giorni, a Istanbul, sarebbe presente un intermediario biancoceleste (anche se il club smentisce) per portare avanti l’operazione. Intermediario sul posto o meno, che il gigante kosovaro sia un obiettivo di Tare è fuor di dubbio. La Lazio ci sta provando, ha messo sul piatto 15 milioni di euro, può aggiungere qualche bonus, ma non vuole certo sforare il tetto dei 20 milioni. L’offerta biancoceleste è sul piatto, i contatti sono frequenti, si cerca di trovare l’intesa, facendo abbassare le pretese al Fenerbahce. I turchi vogliono ricavare il massimo dalla cessione di Muriqi, lo considerano il miglior giocatore in rosa, puntano a massimizzare la vendita, a dare respiro alle casse del club. Il Fenerbahce è in crisi, ha bisogno di denaro liquido, sta attuando la sua strategia. La paura, dalle parti di Formello, è che Ali Koç stia attendendo un’offerta dalla Premier League, il WBA s’è informato, s’è detto pronto a offrire 18 milioni, ma da Istanbul dicono che un’offerta ufficiale non è mai arrivata.

CIFRE - Muriqi vuole la Lazio, preferisce la Serie A alla Premier, avrebbe la possibilità di giocare la Champions, si sente pronto al grande salto, ha 26 anni, è nel pieno della maturità e non vuole più aspettare, sta chiedendo alla società di lasciarlo andare. A Istanbul, però, non fanno sconti, chiedono 20 milioni di euro e che la Lazio si faccia carico della cifra che il Fenerbahce deve al Rizespor in caso di cessione di Muriqi. Un anno fa, infatti, il Fener prelevò l’attaccante per 3,5 milioni di euro, ma nei contratti era presente anche una clausola che l’obbliga a versare nelle casse del Rizespor, il 15% della plusvalenza ricavata da una futura cessione. Non una cifra astronomica, ma così il cartellino di Muriqi verrebbe valutato complessivamente 22 milioni di euro. Troppo per la Lazio che non aspetterà all’infinito, ma vuole chiudere nelle prossime ore. L'intenzione è trovare l'accordo, Muriqi spinge. Vuole solo la Lazio.

Pubblicato ieri alle 20