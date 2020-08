Lazio, la promessa di Immobile: “Qui a vita. David Silva? Noi primi tifosi, non vediamo l'ora”

Si gode le vacanze e aspetta di ricominciare la stagione, Ciro Immobile. Ma non ha messo alle spalle ancora la sua ultima e incredibile annata fatta di gol e successi: “Io davanti a Ronaldo e Lewandowski, bellissima sensazione. Messi, Cristiano, Suarez: l’elenco dei vincitori mi sorprende. Rinnovo? Aspetto che mi chiamino, mi legherò per sempre alla Lazio”, le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei. E ancora: “David Silva è un grande giocatore, non vediamo l’ora che arrivi. Noi siamo prima di tutto tifosi della Lazio. Inzaghi? É cresciuto anche lui in maniera impressionante. Non sbaglia i toni, ha una sicurezza che convince. Peccato per la sospensione del campionato che ci ha danneggiato,è stata gestita male, eravamo a mille. E la gara di Bergamo ha fatto dei guasti”.

