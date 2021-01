Calciomercato Lazio, Musacchio e non solo: ecco tutte le alternative in difesa

Il cerchio si sta restringendo. La Lazio sembra aver accelerato le operazioni per il rinforzo in difesa. Il nome più caldo sembra essere quello di Mateo Musacchio, in uscita dal Milan. Inseguono l'argentino più staccati ma non troppo, Bruno Viana del Braga, (assistito da Federico Pastorello e per il quale i biancocelesti avrebbero intavolato una trattativa in prestito con diritto di riscatto), il giovane Piatkowski e Todibo, il quale però non convince del tutto per motivi caratteriali.

ALTERNATIVE - Nei giorni scorsi, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, era stato proposto Sokratis, finito poi all'Olympiakos, ma le sue pochissime presenze in stagione non hanno convinto Tare e Inzaghi. Tra i vari nomi spunta anche quello di Neven Subotic, 32 anni, svincolatosi per mancati pagamenti dello stipendio dai turchi del Denizlispor. Nella lista è presente anche il nome di Aissa Mandi, 29enne in scadenza col Betis Siviglia, mentre non sono mai arrivate conferme su Mustafi.

