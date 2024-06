Calciomercato Lazio | Pellegrini, diversi club interessati: ma Baroni...

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SONDAGGIO DI UN CLUB DI A PER CANCELLIERI: I DETTAGLI RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è pronto a rientrare alla Lazio dopo l'ultima stagione vissuta in prestito all'Empoli. Con ogni probabilità, il nuovo tecnico Marco Baroni lo valuterà in ritiro ad Auronzo di Cadore prima di decidere se... RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è pronto a rientrare alla Lazio dopo l'ultima stagione vissuta in prestito all'Empoli. Con ogni probabilità, il nuovo tecnico Marco Baroni lo valuterà in ritiro ad Auronzo di Cadore prima di decidere se...