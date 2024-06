Lazio, Raiola: "Romagnoli e Pellegrini? Vi racconto le trattative"

La scuderia Raiola è da sempre sinonimo di qualità, garanzia di un pacchetto di calciatori importanti e dal quale la Lazio ha spesso pescato per rinforzare la sua rosa. Tra i profili più importanti degli ultimi anni ci sono sicuramente quelli di Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini. I loro trasferimenti si sono rivelati operazioni più facili del previsto, nonostante abbiano portato a delle rinunce importanti, in virtù del loro amore per la Lazio e per quella voglia di coltivare il sogno di indossare la maglia biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, dopo aver parlato della situazione inerente a Stengs e Bazdar, Enzo Raiola ha raccontato anche i retroscena sui trasferimenti dei due difensori:

ROMAGNOLI - "La trattativa per Romagnoli è stata abbastanza rapida. Quando il Milan non ha voluto rinnovare il contratto si sono avvicinati diversi club, anche italiani, ma appena ci ha chiamato la Lazio Alessio non ha voluto sapere più nulla. Sul tavolo avevamo proposte migliori e non solo a livello economico, ma lui non era proprio interessato".

PELLEGRINI - "Per andare alla Lazio Luca si è messo in discussione, ha accettato condizioni alle quali io avrei preferito non chiudere l'affare. Lui però ha insistito per andare, e oggi si è meritato la maglia biancoceleste".