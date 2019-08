Calciomercato Lazio, per Simeone cresce la fila: c'è anche la Sampdoria

La Lazio continua a prepararsi in vista della prossima stagione, con un calciomercato sempre ben presente sullo sfondo. Per quanto riguarda il parco attaccanti, si tratta per il rinnovo di Caicedo. Dal canto suo, la società ha pensato a eventuali sostituti senza però dare il via a nulla di concreto. Tra i nomi c'è anche quello di Simeone, che rimane comunque ancora una suggestione. L'attaccante della Fiorentina è in ogni caso sotto il mirino anche di altri club. Tuttosport parla dell'interesse della Sampdoria, che potrebbe scegliere proprio il "Cholito" come prima alternativa di Quagliarella. Anche l'esperto di mercato Pedullà ha parlato a tal proposito ai microfoni di Radio Bruno: "Confermo l'interesse della Sampdoria per Simeone ma il fine settimana sarà dedicato da tutti alle rispettive amichevoli quindi se ne parlerà lunedì. Molto presto il Cholito prenderà una decisione ma sta ancora ragionando su cosa fare".

