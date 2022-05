Calciomercato Lazio, piace Vasquez. Lui rivela: "Ecco qual è la mia volontà"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel mirino della Lazio c'è anche Johan Vasquez. Il difensore del Genoa è un profilo condiviso con Sarri: la dirigenza sarebbe in contatto con il messicano e ci sarebbero state diverse chiacchierate con i suoi agenti. Classe '98, su di lui c'è forte l'interesse - oltre che della Lazio - di Atalanta e Fiorentina. Il calciatore, intervenuto ai microfoni di TV Atzeca, ha parlato del periodo d'adattamento in Italia e delle difficoltà vissute. Poi ha rivelato quale sia la sua volontà per il futuro: "La mia idea è di proseguire in Serie A". E ancora, tornando indietro ai suoi inizi in rossoblù: "Ho iniziato a cadere in una fortissima depressione, sono una persona emotiva. Non stavo giocando, ero solo, la lingua, non c'era sudamericano nella squadra, non parlavo con nessuno. Quando è iniziato tutto, che la gente ha iniziato a rispettarmi di più è stato quando ho iniziato a giocare e a conquistarli".

TORNA ALLA HOMEPAGE