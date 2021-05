Calciomercato Lazio, Rueda (pres. Santos): "Kaio Jorge vuole l'Europa, ma..."

È stato accostato alla Lazio, s'era parlato addirittura di trattativa in dirittura d'arrivo. In realtà, però, non s'è mai andati oltre un certo interesse. Kaio Jorge, gioiellino del Santos, aspetta di conoscere il proprio futuro. Vuole l'Europa, sogna di spiccare il volo e approdare nel calcio più importante, ma serve un'offerta adeguata. Questo il quadro dipinto dal presidente del Santos, Andres Rueda, ai media brasiliani: "Continuiamo a negoziare. Come ho sempre detto, è difficile arrivare al rinnovo. Sia il giocatore che la famiglia sono giunti alla conclusione che è ora di andare in Europa. Ma per noi la situazione è chiara: o arriva una proposta adeguata in estate o continueremo a provare per ottenere il rinnovo". Il contratto di Kaio Jorge col Santos scade il prossimo 31 dicembre e il club brasiliano si trova quindi spalle al muro, con la necessità di monetizzare dalla cessione del proprio attaccante. Monetizzare, non svendere...