Calciomercato Lazio, sempre vivo l'interesse per De Paul: ma il Milan è in vantaggio

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Non sarà facile, nonostante l’abbassamento inevitabile dei prezzi, strapparlo ai friulani. Il ds Marino ha rivelato in tempi non sospetti, di aver rifiutato 30 milioni lo scorso anno per l’argentino, destinato però come non mai a fare il tanto desiderato salto di qualità nella prossima sessione del mercato.

MILAN AVANTI – Come riporta la rassegna stampa di Radiosesi, il ds laziale Tare avrebbe messo in lista il nome dell’ex Valencia come possibile sostituto di Milinkovic, e sembrerebbero esserci stati contatti perlustrativi con l’Udinese. Tuttavia, ad essere in vantaggio sul calciatore è da tempo il Milan, che quest’estate sarà protagonista dell’ennesima rivoluzione tecnica, e il nome di De Paul, è uno dei più seguiti e desiderati dai rossoneri, che al momento, sono gli indiziati numero uno per accaparrarsi le prestazioni del nazionale argentino.

