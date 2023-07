Calciomercato Lazio | Si lavora con il PSG per Paredes: i dettagli

Fonte: Sky Sport

La Lazio deve colmare il vuoto a centrocampo lasciato da Milinkovic. La Lazio sta giocando su più tavoli per cercare di non farsi trovare impreparata. Zielinski, obiettivi principale dei biancocelesti, seguirà il Sergente all'Al Ahli. Chi resiste invece è Leandro Paredes, che in realtà è più un mediano davanti alla difesa, non riscattato dalla Juventus e in uscita dal Paris Saint-Germain. Sull'argentino è forte il Galatasaray (che alla Lazio potrebbero lasciare Torreira), ma secondo Gianluca Di Marzio i capitolini potrebbero sbaragliare la concorrenza. A Sky Sport il giornalista ha detto: "Per il centrocampo a fuoco lento resiste il nome di Paredes. Non è un’operazione facile, ma si sta continuando a lavorare con il giocatore è con il Paris Saint-Germain".