Roma, lo sfottò dei tifosi dell'Atalanta: "Europa League? Vi portiamo la calamita" - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è stata partita al Gewiss Stadium. Lo scontro Champions tra la Roma e l'Atalanta è andato alla squadra di Gasperini che ha dominato in lungo e in largo i giallorossi, subendo gol solo su un calcio di rigore - realizzato da Pellegrini - che sa più di svista arbitrale, che di reale infrazione del regolamento. Novanta minuti che evidenziano due finali di stagione completamente opposti.

Da una parte la Dea, quinta in campionato e finalista di Europa League grazie alle imprese contro Liverpool e Marsiglia tra quarti e semifinali. Dall'altra una Roma che, dopo aver creduto in una possibile rimonta contro il Bayer Leverkusen, è stata beffata dall'autorete di Mancini e dal gol di Stanisic, per poi subire in campionato l'eccezionale doppietta di De Keteleare.

Ma al peggio non c'è mai fine. Sì, perché i tifosi romanisti che sono partiti alla volta di Bergamo non solo hanno dovuto assistere al collasso della proprio squadra, ma hanno anche subito gli sfottò avversari. Tra questi un cartello esposto sugli spalti dai tifosi atalantini che fa riferimento alla mancata qualificazione per la già citata finale d'Europa League: "Vi portiamo noi la calamita da Dublino". Di seguito la foto.